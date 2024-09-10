Kostic taş gibi geldi! Sırp yıldızla ilgili ortaya atılan sakatlık iddialarına ilk ağızdan yalanlama geldi

Kostic’in menajeri oyuncusunun herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirtirken, “Eğer Filip kabul etseydi G.Saray onunla geçen hafta sözleşme imzalayacaktı” dedi

EMİN ULUÇ - Adı Galatasaray’la anılırken, sırtına Fenerbahçe forması geçiren Filip Kostic bir anda kronik sakat oldu!

Sahte bir hikâye

Sosyal medyada Galatasaray’ın Sırp yıldızdan sağlık problemleri sebebiyle vazgeçtiği iddiaları viral olurken Kostic’in menajerinden yalanlama geldi. “Bu yaz altı yedi kulübü geri çevirdik” diyen menajer, “Sakatlık iddiaları sahte bir hikâye. Eğer Filip kabul etseydi Galatasaray çarşamba günü onunla sözleşme imzalayacaktı. Ama o tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı” dedi. Transfer derbisinden zaferle çıkan Fenerbahçe’nin Sırp yıldızla anlaşma şartları da ortaya çıktı.

İpler Fenerbahçe’de

Juventus’a herhangi bir kiralama bedeli vermeyecek olan Fenerbahçe, Filip Kostic’e İtalyan devinden aldığı net yıllık ücreti (3 milyon avro) ödeyecek. Sözleşmede Sırp oyuncu için 4 ila 5 milyon civarında bir satın alma bedeli yer aldığı ancak bunun da mecburi olmadığı öğrenildi. Yani Fenerbahçe, performansından memnun kalması hâlinde Kostic’i satın alacak. 31 yaşındaki Sırp yıldız 2021’de Roma’yı çalıştırırken Mourinho’nun radarına girmiş, ancak Portekizli hocanın daveti yerine E. Frankfurt’ta kalmayı tercih edip sonrasında da Juventus’un teklifini değerlendirmişti.

TRANSFERLERDEN OLDUKÇA MEMNUN

Mourinho keyiflendi

∂ Yaz transfer dönemine Filip Kostic hamlesiyle nokta koyan Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Jose Mourinho’nun yüzünü güldürdü. “Sahip olduğum kadrodan son derece memnunum. Üst düzey bir takım oluşturduk” diyen Mourinho, “Artık elimizde pek çok çözüm imkânımız var” ifadesinde bulundu.

ABOUBAKAR VE EMRE MOR

Hatay’dan çifte bomba

∂ Süper Lig ekibi Hatayspor, Beşiktaş’tan Aboubakar’la bir yıllık sözleşme imzalarken F.Bahçe’den Emre Mor’u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Güney ekibi Aboubakar için Beşiktaş’a bir milyon avro ödeyecek. Yeni teknik direktör Rıza Çalımbay’ın onay verdiği Emre Mor’un da sarı lacivertlilerle ilişiğini keser kesmez Hatayspor’a imza atacağı öğrenildi.