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Haberler > Spor > Mbappe ve kebapçı birbirine girdi! Kavganın nedeni hayrete düşürdü

Mbappe ve kebapçı birbirine girdi! Kavganın nedeni hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mbappe ve kebapçı birbirine girdi! Kavganın nedeni hayrete düşürdü
Kylian Mbappe, Marsilya, Avukat, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransız yıldız Kylian Mbappe, ismini menüde izinsiz kullanan bir kebapçıya dava açtı. Kebap dükkanının sahibi Henni, yaşananları anlattı. Henni yaptığı açıklamada, "utanmıyor musun?" diyerek yıldız futbolcuya tepki gösterdi.

Son zamanlarda Real Madrid'e transferi ile gündemden düşmeyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Fransız golcü, Marsilya şehrindeki bir kebapçıya, menüde ismini izinsiz kullandıkları için dava açtı.

MENÜDEN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

ESPN'de yer alan habere göre, menüsündeki kebap tanıtımında, Mbappe'nin adını kullanan Henni'ye Fransız golcünün avukatları dava açtı. Mbappe'nin adını izinsiz kullandığı için hakkında işlem başlatılan Henni'nin yıldız golcünün ismini 8 gün içerisinde menüsünden çıkarması isteniyor.

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'UTANMIYOR MUSUN?'

Henni yaptığı açıklamada, "Utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Böyle nafile bir şey için beni dava etmek mi? Bu inanılmaz. Buna inanamıyorum!" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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