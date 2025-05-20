Mourinho'nun yerine düşünülen isim ortaya çıktı! Gözlerden kaçmayan 'Kadıköy' detayı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun olası ayrılığında koltuğunu kimin devralacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin bir numaralı adayı ortaya çıktı. 'Kadıköy' detayı gözlerden kaçmadı.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran, diğer kulvarlarda da kupaya ulaşamayan Fenerbahçe'de kaos hakim. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada kulübün Olağanüstü Genel Kurul'a gideceğini duyurmuş ve tarih olarak eylül ayını işaret etmişti. Bu süreçte teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği de belirsiz.

YERİNE KİM GELECEK?

Sezon başında 2 senelik sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, gösterdiği performans sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu. Suudi Arabistan'dan ve Avrupa'nın birçok kulübünden teklif aldığı iddia edilen Mourinho'nun olası ayrılığında yerine kim gelecek tartışma konusu.

BİR NUMARALI ADAY MONTELLA

Sabah'ın haberine göre; Başkan Ali Koç, eylül ayındaki seçime daha güçlü girmek için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Ve Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun yerine düşündüğü bir numaralı aday Vincenzo Montella.

KADIKÖY'Ü TERCİH ETMİŞTİ

An itibarıyla A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Montella'nın, Galatasaray'ın şampiyonluk maçı olmasına karşın Fenerbahçe-Eyüpspor maçına gitmeyi tercih etmesi dikkat çekmişti.

Öte yandan son günlerde ortaya atılan Zinedine Zidane iddialarının Fenerbahçe kanadından yalanlandığı vurgulandı.