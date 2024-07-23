Panathinaikos, Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2024 20:45 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 20:48 - Güncelleme:

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Panathinaikos'un başında hem Avrupa'da hem de Yunanistan Ligi'nde tarih yazan Ergin Ataman'la yeni sözleşme imzalandı. Tecrübeli koçun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.