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Panathinaikos, Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Panathinaikos, Ergin Ataman&#039;ın sözleşmesini uzattı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Panathinaikos'un başında hem Avrupa'da hem de Yunanistan Ligi'nde tarih yazan Ergin Ataman'la yeni sözleşme imzalandı. Tecrübeli koçun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı. 

EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyon olan Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile sözleşme yenilendi. Yunan ekibi, Ergin Ataman ile 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme yenilendiğini duyurdu.

"AVRUPA'NIN EN İYİSİ"

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın en iyi koçu Ergin Ataman’ın önümüzdeki 3 yıl boyunca Panathinaikos’un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Panathinaikos, Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattı - 1. Resim

YILIN BAŞANTRENÖRÜ SEÇİLDİ 

Panathinaikos ile Euroleague ve Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Ergin Ataman, Yunanistan'da yılın başantrenörü seçildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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