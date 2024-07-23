Panathinaikos, Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Panathinaikos'un başında hem Avrupa'da hem de Yunanistan Ligi'nde tarih yazan Ergin Ataman'la yeni sözleşme imzalandı. Tecrübeli koçun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.
EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyon olan Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile sözleşme yenilendi. Yunan ekibi, Ergin Ataman ile 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme yenilendiğini duyurdu.
"AVRUPA'NIN EN İYİSİ"
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın en iyi koçu Ergin Ataman’ın önümüzdeki 3 yıl boyunca Panathinaikos’un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
YILIN BAŞANTRENÖRÜ SEÇİLDİ
Panathinaikos ile Euroleague ve Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Ergin Ataman, Yunanistan'da yılın başantrenörü seçildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı