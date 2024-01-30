Sacha Boey, Bayern Münih'teki ilk idmanına çıktı! Yıldız oyuncuyu karşılayan kişi şaşırttı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığında transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk idmanına çıkarak Bundesliga kariyerine giriş yaptı.

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey, bugün takımla ilk defa çalıştı.

Kulüp maskotu tarafından karşılanan Fransız sağ bek, daha sonra oyuncuların arasından geçerek sahaya giriş yaptı.

Thomas Tuchel ile görüşen Boey'in keyifli anları dikkat çekti.

SACHA BOEY TARİHE GEÇTİ

Alman devi 23 yaşındaki yıldız için Galatasaray'a 30 milyon euro ödedi.

Ayrıca 5 milyon euro bonus maddesi ekletilen Boey için 2 hazırlık maçı yapılacak ve gelirin yarısı paylaşılacak.

Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçti.