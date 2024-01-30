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    • Sacha Boey, Bayern Münih'teki ilk idmanına çıktı! Yıldız oyuncuyu karşılayan kişi şaşırttı

    Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığında transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk idmanına çıkarak Bundesliga kariyerine giriş yaptı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sacha Boey, Galatasaray, Bayern Münih, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey, bugün takımla ilk defa çalıştı.

    Kulüp maskotu tarafından karşılanan Fransız sağ bek, daha sonra oyuncuların arasından geçerek sahaya giriş yaptı.

    Thomas Tuchel ile görüşen Boey'in keyifli anları dikkat çekti.

    Sacha Boey, Bayern Münih'teki ilk idmanına çıktı! Yıldız oyuncuyu karşılayan kişi şaşırttı

    SACHA BOEY TARİHE GEÇTİ

    Alman devi 23 yaşındaki yıldız için Galatasaray'a 30 milyon euro ödedi.

    Ayrıca 5 milyon euro bonus maddesi ekletilen Boey için 2 hazırlık maçı yapılacak ve gelirin yarısı paylaşılacak.

    Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçti.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sacha BoeyGalatasarayBayern Münih
    Haberler > Spor > Sacha Boey, Bayern Münih'teki ilk idmanına çıktı! Yıldız oyuncuyu karşılayan kişi şaşırttı
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