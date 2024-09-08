Sakatlık geçiren Osayi-Samuel'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Fenerbahçe'de sakatlanan Osayi-Samuel'in sahalara ne zaman döneceği ortaya çıktı. Nijeryalı milli oyuncunun Galatasaray ile oynanacak derbiye yetişmesi zor görülüyor.
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Osayi-Samuel'in arka adalesinde kanama tespit edilmişti.
Nijerya Milli Takım kadrosundan da çıkarılan 26 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.
Osayi'nin 21 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisine yetişmeyeceği öğrenildi.
Yaz transfer döneminde İngiltere'den talipleri olan Osayi-Samuel'in sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
Tüm kulvarlarda 144 resmi maça çıkan milli oyuncu, 7 gol ve 14 asist katkısında bulundu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor