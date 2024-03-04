Süper Lig tarihine geçen gol! Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilginç anlar! Uğurcan Çakır'dan büyük hata
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmada ilginç bir gole imza atıldı. İlk yarıda takım arkadaşına pas vermek isteyen Uğurcan Çakır, yediği golle gündem oldu.
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Trabzonspor, yediği ikinci golle izleyecileri şaşırttı.
Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşı Stefano Denswil'e pas atmaya çalışırken yanlışlıkla rakip oyuncu Oğuz Aydın'a gönderdi.
Topu önünde bulan Oğuz, kariyerinin en kolay gollerinden birini kaydetti.
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, yediği talihsiz golden sonra büyük üzüntü yaşadı.
Sosyal medya yoğun etkileşim alan pozisyon maça damgasını vurdu.
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAKİ İLGİNÇ GOL
Kaynak: Türkiye Gazetesi