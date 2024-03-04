Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig tarihine geçen gol! Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilginç anlar! Uğurcan Çakır'dan büyük hata

Süper Lig tarihine geçen gol! Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilginç anlar! Uğurcan Çakır'dan büyük hata

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig tarihine geçen gol! Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilginç anlar! Uğurcan Çakır&#039;dan büyük hata
Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmada ilginç bir gole imza atıldı. İlk yarıda takım arkadaşına pas vermek isteyen Uğurcan Çakır, yediği golle gündem oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Trabzonspor, yediği ikinci golle izleyecileri şaşırttı.

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşı Stefano Denswil'e pas atmaya çalışırken yanlışlıkla rakip oyuncu Oğuz Aydın'a gönderdi.

Topu önünde bulan Oğuz, kariyerinin en kolay gollerinden birini kaydetti.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, yediği talihsiz golden sonra büyük üzüntü yaşadı.

Sosyal medya yoğun etkileşim alan pozisyon maça damgasını vurdu.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAKİ İLGİNÇ GOL

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karabağ son saniyede yıkıldı! Panzerler 1 puanı son dakikalarda kurtardı - SporKarabağ son saniyede yıkıldı! Panzerler 1 puanı son dakikalarda kurtardıUnion SG - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri belli oldu! İsmail Kartal'dan sürpriz hamle - SporUnion SG - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri belli oldu! İsmail Kartal'dan sürpriz hamleTFF’den Caner Erkin'e tarihi ceza! PFDK 34 kulübe fatura kesti - SporTFF’den Caner Erkin'e tarihi ceza! PFDK 34 kulübe fatura kestiAvrupa maçı öncesi bıçaklı saldırı! Taraftarlar gasp edildi - SporAvrupa maçı öncesi bıçaklı saldırı! Taraftarlar gasp edildiGalatasaray'a Rizespor maçı öncesi kötü haber! Davinson Sanchez de sakatlar kervanına katıldı - SporGalatasaray'a Rizespor maçı öncesi kötü haber! Davinson Sanchez de sakatlar kervanına katıldıSemih Kılıçsoy Juventus'un radarında! İtalyan devi teklif yapmaya hazırlanıyor - SporSemih Kılıçsoy Juventus'un radarında! İtalyan devi teklif yapmaya hazırlanıyorİbrahim Üzülmez'den Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar! 'Oyuncularım reaksiyon gösterecektir' - Sporİbrahim Üzülmez'den Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar! 'Oyuncularım reaksiyon gösterecektir'
Sonraki Haber Yükleniyor...