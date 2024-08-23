Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı! UEFA ülke puanında son durum...

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 23 Ağustos 2024 00:34 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 00:40 - Güncelleme:

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Avrupa kupalarında kritik bir hafta geride kalırken, temsilcilerimiz beklenen sonuçları alamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray kaybederken, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ila Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor ve Başakşehir ise berabere kaldı.