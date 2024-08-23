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Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı! UEFA ülke puanında son durum...

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Temsilcilerimiz Avrupa&#039;da haftayı galibiyetsiz kapattı! UEFA ülke puanında son durum...

Spor Haberleri

Avrupa kupalarında kritik bir hafta geride kalırken, temsilcilerimiz beklenen sonuçları alamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray kaybederken, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ila Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor ve Başakşehir ise berabere kaldı.

Avrupa'da 4 takımımız bu hafta sahne aldı. UEFA ülke puanı açısından da son derece kritik olan müsabakalardan beklediğimiz gibi sonuçlar çıkmadı. Temsilcilerimiz haftayı galibiyetsiz kapattı.

Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı! UEFA ülke puanında son durum... - 1. Resim

İlk olarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda boy gösteren Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a 3-2 kaybetti. Aslan turu geçmek için rövanş maçını mutlaka kazanmak zorunda.

Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı! UEFA ülke puanında son durum... - 2. Resim

Bugün ise 3 takımımız sahaya çıktı. Beşiktaş, Lugano ile 3-3 berabere kalırken, St. Gallen-Trabzonspor ve St. Patrick's Atletic-Başakşehir karşılaşmalarından gol sesi çıkmadı.

Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı! UEFA ülke puanında son durum... - 3. Resim

Ülke puanı sıralamasında çekiştiğimiz Çekya ekipleri bu sezon 3.300 puan topladı. Temsilcilerimiz ise geride kalan maçlarda 2.000 puan topladı. 

Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı! UEFA ülke puanında son durum... - 4. Resim

Bugün oynanan maçların ardından puan durumu da belli oldu.

Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı! UEFA ülke puanında son durum... - 5. Resim

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 58.093

6- HOLLANDA - 54.566

7- PORTEKİZ - 49.916

8 - BELÇİKA - 43.600

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.850

10- TÜRKİYE - 35.600

Düzenleyen:  - Spor
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