Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı! UEFA ülke puanında son durum...
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Avrupa kupalarında kritik bir hafta geride kalırken, temsilcilerimiz beklenen sonuçları alamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray kaybederken, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ila Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor ve Başakşehir ise berabere kaldı.
Avrupa'da 4 takımımız bu hafta sahne aldı. UEFA ülke puanı açısından da son derece kritik olan müsabakalardan beklediğimiz gibi sonuçlar çıkmadı. Temsilcilerimiz haftayı galibiyetsiz kapattı.
İlk olarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda boy gösteren Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a 3-2 kaybetti. Aslan turu geçmek için rövanş maçını mutlaka kazanmak zorunda.
Bugün ise 3 takımımız sahaya çıktı. Beşiktaş, Lugano ile 3-3 berabere kalırken, St. Gallen-Trabzonspor ve St. Patrick's Atletic-Başakşehir karşılaşmalarından gol sesi çıkmadı.
Ülke puanı sıralamasında çekiştiğimiz Çekya ekipleri bu sezon 3.300 puan topladı. Temsilcilerimiz ise geride kalan maçlarda 2.000 puan topladı.
Bugün oynanan maçların ardından puan durumu da belli oldu.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 58.093
6- HOLLANDA - 54.566
7- PORTEKİZ - 49.916
8 - BELÇİKA - 43.600
9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.850
10- TÜRKİYE - 35.600