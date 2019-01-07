Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

ÖTV indirimi uygulamasının otomotiv sektöründe canlanmaya yol açtığını belirten ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak şöyle devam etti: Özellikle yılın son iki ayında pazarda yaşanan hareketlilik, finansman şirketlerine de yansıdı. 2018 yılında bireysel otomobil kredileri stoku 16 milyar 279 milyon TL, ticari otomobil kredileri stoku ise 31 milyar 220 milyon TL olmak üzere toplam 47 milyar 498 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv kredileri stokunun yüzde 56’lık dilimi finansman şirketleri tarafından sağlandı. ALJ Finans olarak değerlendirdiğimizde ise 2018 yılında 17 bin 368 araç için toplamda 743 milyon TL kredi kullandırdık. Yıllık kredi adedimizin yüzde 31’lik kısmı ise son 2 ayda gerçekleşti.”