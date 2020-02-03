Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri 9 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist otomobili belirleyecek. İkinci oylama öncesi 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyeleri, 7 finalist otomobili son bir kez daha test ederek son oylamalarını yapacak. Bu yıl yarışmaya katılacak modeller ise BMW 1, 3 Serisi ve 8 Grand Coupe, Citroen C5 Aircross, DS3 Crossback, Kia Ceed, Kia XCeed, Mercedes Benz A Serisi Sedan, Mercedes Benz CLA, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 508, Peugeot 2008, Renault Clio, Subaru Forester, Toyota Camry, Toyota RAV4 olacak. Yarışmaya katılan otomobiller bir yıl içinde çıkan ‘yeni’ modeller arasından seçilirken organizasyon Hassan Tekstil ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix co-sponsorluğunda gerçekleşecek.