Çinliler benzinde menzili uzattı: 1 depo ile 2.100 KM

BYD ve Geely yeni şarj edilebilir hibrit motorlarını bir gün arayla tanıttı. Çinli üreticilerin elektrikli motorlardan sonra kendi aralarında yarışa girdiği içten yanmalı motorlarda menziller 2.100 km’ye ulaşırken, yakıt ortalaması ise 100km’de 2.9 litreye kadar düştü.

Yaklaşık bir yıldır Çinli mühendislerin yarışa girdiği içten yanmalı hibrit motor teknolojilerinde elektrikli araçları kıskandıracak menzil ve yakıt ekonomisine ulaşıldı. İki farklı üreticinin peş peşe tanıttığı yeni nesil motorlarda tam dolu depo ile 2.100 km menzil ve 2.9 litrelik yakıt ortalaması standart halde sunulabilir olarak karşımıza çıktı.

YARIŞ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

BYD kendi ürettiği ünitenin dünyanın termal açıdan en verimli motoru olduğunu iddia ederken açıkladığı %46,06 oranlık verimlilik yüzdesine Geely hızlı cevap verdi. Volvo2yu da bünyesinde barındıran Geely’nin verimlilik iddiası ile %46,1. Bu oranı kanıtlamak isteyen Çinli üretici İngilizce olarak CATARC'dan (Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi) tarafından aldığı sertifikayı yayınladı. CATARC, Çin'in otomotiv endüstrisini yönetmesine yardımcı olan ve devlete ait bir enstitü olarak çalışıyor…

SEAL 06 DM-i SATIŞA HAZIR HALE GELDİ

BYD'nin 5’ci nesil olarak lanse ettiği Qin L DM-i modeli Çin’de görücüye çıktı. Yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemi, benzinli motor ile elektrik motoru arasında yapay zeka desteği ile daha verimli bir bağlantı sağlıyor. Benzinde 2,9 l/100 km ve elektrikte 10,7 kWh/100 km yakıt tüketimine ulaşan araç kaput altında, Plug-in hibrit sistemde 74 kW güç ve 126 Nm torku 1,5 litrelik hacimle sağlıyor.

PASSAT’IN BOŞALAN TAHTINA ALTERNATİF

Boyutlarıyla ayrıca dikkat çeken BYD Qin L DM-i, D segmentinde oldukça iddialı bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Yakın gelecekte Avrupa pazarı için planlamaları başlayacak olan aracın uzunluğu 4830, yüksekliği ise 1495 mm. Bu boyutlarla Passat, Mercedes E Serisi ve BMW’nin 5 serisine rakip olan BYD Qin L DM-i, Alman rakiplerine göre çok daha yüksek donanım seviyesine sahip olmasına karşın yaklaşık olarak onların yarı fiyatına pazara sunulacak…