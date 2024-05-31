Yamaha’dan yakıt cimrisi scooter: RayZR Türkiye’de

Japon üreticinin merakla beklenen en hafif scooter modeli RayZR, 94.000 TL’lik rekabetçi fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu. 21 Litrelik sele altı bagaj hacmine sahip motosiklet 125cc’lik hacmiyle 1.8 LT/100 km’lik ekonomik bir yakıt tüketim değeri de sunuyor.

Markanın en hafif scooter modeli olarak lanse edilen RayZR, güvenilir, çevik ve eğlenceli yönlerinin yanında çarpıcı tasarımı ve aynı zamanda uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Yeni Yamaha RayZR, dinamik gövde tasarımı, Blue Core teknolojisine sahip motoru, 21 litrelik sele altı bagaj kapasitesi, yakıt tüketimini %4’e kadar azaltan Start-Stop sistemi, 99 kg’lık ağırlığı, LED farları, daha rahat sürüş pozisyonu sağlayan iki düzeyli geniş selesi, LCD gösterge paneli ve daha seri kalkış sağlayan ve hareket halinde ek destek sunan özel elektrikli güç destek sistemi ile her türü koşulda sınıf standartlarının üzerinde bir sürüş dinamiği vadediyor.

Yeni RayZR, Anodized Red ve Midnight Black olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tercih edilebiliyor. RayZR, düşük emisyon ve etkileyici yakıt tasarrufuyla verimliliğini performans ile buluşturan yeni 125 cc Yamaha Blue Core motordan güç alıyor. Bu motor, daha seri hızlanma için özel bir Güç Destek Sistemi ile donatılıyor. Sınıfın en iyi yakıt tüketim değerlerinden birine imza atan scooter, çevre dostu Start-Stop sistemi sayesinde trafik ışıklarında veya kavşaklarda durulduğunda motoru otomatik olarak kapatarak yakıt tüketimini yüzde 4’e kadar azaltıyor.

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Tek dokunuşla elektrikli marş ve ayak marşı ise fonksiyonelliği artıyor. Scooter’da yer alan yeni Akıllı Motor Jeneratörü ise motorun oldukça sessiz çalışmasını sağlarken hızlı bir kalkış sunan özel Güç Destek Sisteminin arkasındaki temel teknoloji olarak öne çıkıyor. Yeni Yamaha RayZR’de yer alan Birleşik Fren Sistemi sorunsuz, dengeli ve güvenli bir frenleme performansı sunar. 5.2 litrelik yakıt tankı kapasitesine sahip olan yeni RayZR, 1.8 LT/100 km’lik ekonomik bir yakıt tüketim değeri de sunuyor.