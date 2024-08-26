Tesla Model Y "Juniper" yollarda görüldü! Yenilikler neler?

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yenilenmiş Tesla Model Y'nin planları arasında olmadığını belirtmiş olsa da yollarda test edilen gizli bir Tesla modeli görüntülendi. Sektör analistleri, test edilen aracın "Juniper" adı verilen bir model olduğunu iddia etti.

Tesla'nın yenilenmiş Model Y elektrikli otomobili ABD'de yollarda görüntülendi. ABD'nin Bay Area bölgesinde kamuflajlı bir şekilde görüntülenen elektrikli araç, dış tasarımında ve iç tasarımında yenilikler olduğunu gözler önüne seriyor.

YENİLENMİŞ TESLA MODEL Y NASIL GÖRÜNÜYOR?

Yenilenen Tesla Model Y’nin öne çıkan özelliklerinden biri, aracın arka kısmındaki dikkat çekici değişiklikler. Tesla’nın Cybertruck modelinde olduğu gibi, aracın arkasında yer alan genişliği kaplayan ışık şeridi, Model Y’ye modern ve dinamik bir hava katıyor. Bu tasarım detayı, aracın daha agresif bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

TESLA MODEL Y İÇ TASARIMI NASIL?

Yeni Model Y'nin iç mekan tasarımında önemli yenilikler mevcut. Tesla'nın yeni Model 3’teki bazı yenilikleri devralan bu model, havalandırmalı koltuklar, ambiyans aydınlatması ve arka koltuk ekranı gibi konfor artırıcı özelliklere sahip olması bekleniyor.

Ayrıca, Model S, Model 3 ve Model X’te kullanılan en son merkezi ekran ve direksiyon sinyal tasarımları da yeni Model Y’de bulunması muhtemel.

Mevcut Model Y, 688 kilometreye kadar CLTC menzil sunarken, 0-100 km/s hızlanmayı 3.7 saniyede tamamlıyor. Yenilenen modelin bu performans değerlerinde herhangi bir iyileştirme olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.