Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çinli telefon devleri gözünü Türkiye pazarına dikti. Honor ve Xioami’nin ardından son olarak dünyanın 4. büyük markası Oppo 3 yeni modeliyle Türkiye’ye resmen giriş yaptı. OPPO’nun, RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 akıllı telefon modelleri sırasıyla 4.999 TL, 2.999 TL ve 2.199TL fiyatla satışa çıktı. Türkiye’de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedeflediklerini belirten Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou “Dünyada 400 binden fazla noktada ürünlerimizi müşterilerle buluşturuyoruz. Küresel becerilerimizi yerel stratejilerle birleştiriyoruz. Her yeni pazardaki yerel kültürü öğrenerek müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetleri sunmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye’de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik” dedi. Zhou, Oppo’nun amiral gemisi Find X’i ise 2019 yılı içerisinde Türk kullanıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Dünyada damla ekrana ve ışıltılı gövde tasarımına sahip ilk akıllı telefon olan OPPO RX17 Pro, hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Oppo, Süper VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 10 dakikada yüzde 40, 40 dakikada ise yüzde 100 dolum sağlıyor. Yapay zekâ destekli üçlü kamerası ve ekran parmak izi sensörü ile gelen RX17 Pro’da F1.5 / F2.4 akıllı diyafram kamera ve OIS optik sabitleme özelliği gece hareket hâlinde bile net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.