Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

En güncel Android 9.0 işletim sistemi ve 10.1 inç FHD geniş ekrana ile gelen modellerden L20’de güçlü 8 çekirdekli ve 2.0 GHz hızındaki Octa-Core Helio P23 işlemci bulunuyor. Casper S20 ise 4 çekirdek ARM Cortex-A53 işlemcisiyle performanstan ödün vermiyor. Casper L20’de 7000 mAh güçlü batarya, hızlı bağlantı sağlayan 3 GB RAM desteği ve 64 GB yüksek boyutlu dahili hafıza yer alırken, Casper S20’de 6600mAh batarya kapasitesi, 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza bulunuyor. Casper L20’nin çevrimdışı GPS navigasyon, 4.5G LTE desteği, Type C USB bağlantı, çift bant ve 802.11a/b/g standartlarındaki kablosuz ağ alıcısı gibi özellikleri ise tabletteki iddiasını ortaya koyuyor.