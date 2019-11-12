Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Arçelik 12’inci yıl üst üste beyaz eşya kategorisinde “Lovemark” seçildi. Şirket adına ödülü alan Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, “Tüketicilerimizle aramızdaki tek taraflı değil, karşılıklı bir sevgi. Arçelik’in 12 yıl üst üste en sevilen beyaz eşya markası seçilmesinin en önemli nedeninin tüketicisi ile kurduğu eşsiz ve sıcak bağ olduğuna inanıyoruz. Tüketici ihtiyaçlarına odaklı inovatif ürün ve hizmetler geliştirmesi, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış geniş bayi ve servis ağı, müşteri deneyimine odaklı yeni nesil mağazacılık dönüşümü bu başarının ardında yatan nedenler arasında yer alıyor. Tüketicimizin sevgisine layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.