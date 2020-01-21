Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Havacılıktan otomotive, yapay zekâdan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir yelpazede düzenlenen teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl dünyanın 122 farklı ülkesinden toplamda 17.373 takım, 50.000 öğrenci başvuruda bulunmuş, 2.000 finalist takım 10.000 yarışmacı ile finalist olmaya hak kazanmıştı. Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020’de 23 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacak. Yarışmalara katılan takımlara toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 3 milyon TL’nin üzerinde ödül bekliyor. TEKNOFEST 2020 yarışlarına katılmak isteyenlerin ise 28 Şubat tarihine kadar başvurması gerekiyor.

BİR YIL İSTANBUL'DA BİR YIL ANADOLU'DA

Teknofest’in 2020 tanıtım toplantısı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gaziantep Valisi Davut Gül, TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ın katılımı ile Zeugma Müzesinde yapıldı. Verilen bilgiye göre önümüzdeki sene festival İstanbul’da, çift haneli yıllarda ise Anadolu’nun farklı şehirlerinde yapılacak.