Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ekran kilidi

Telefonunuzu kilitlemenin çok basit bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ancak sanılanın aksine herkes akıllı telefonunu bir kimlik doğrulama önlemiyle güvenlik altına almıyor. Cihazınızı her zaman güvenli bir şekilde kilitlemelisiniz. Cihazınızı kilitlemekten kastımız basit bir L deseni veya 1234 gibi bir PIN değil. En ideal uygulama, mümkünse parolanızla birlikte biyometrik özellikleri de (parmak izi veya yüz tanıma) içeren bir yol kullanmanızdır.

Resmî mağazayı tercih edin

Cihazınıza root atmak veya jailbreak yapmak her ne kadar çekici gelse de çoğu üretici bunu önermez. Çünkü bu işlemler cihazınızı gereksiz risklere açık hâle getirir. Üstelik bazen cihaza resmî olmayan bir uygulama mağazası yüklenir ve bu mağazalar, resmî mağazalar kadar sıkı şekilde denetlenmez. Yani cihazınız, soruna neden olacak kötü amaçlı bir uygulama indirebilir. Riskleri en aza indirgemek için resmî mağazaları tercih edin.

Uygulama izinleri verme

Uygulamalar düzgün çalışabilmek için çeşitli izinler ister. Bunları çoğu zaman okumadan geçer ve kabul etme seçeneğine dokunursunuz. Bu, her ne kadar rahat gelse de doğrusu, uygulama tarafından istenen izinler listesini her zaman incelemektir. Bütün izinleri kabul ederseniz, kötü amaçlı kişilerin hassas verilerinize erişmesine veya sizi dolandırmasına, hatta gözetlemesine imkân verebilirsiniz.

Güvenlik yazılımı kullanma

Şaşırtıcı ama pek çok kişi, akıllı telefonlarını korumak için güvenlik yazılımı kullanmanın önemini küçümsüyor. Bunun arkasındaki sebep, akıllı telefonu hâlâ cep boyundaki kişisel bilgisayardan çok normal bir telefon olarak görmeleri olabilir. Sebebi her ne olursa olsun bir güvenlik yazılımı kullanmak, gelecekte başınızın ağrımasını önleyebilir.

Uzaktan silme

İyi güvenlik yazılımı sağlayıcıları, cihazınızın kaybolması ve çalınması durumunda uzaktan silmek gibi önemli bir seçenek sunar. Bu, kimsenin görmesini istemediğiniz hassas verileriniz varsa kullanmak isteyeceğiniz bir seçenektir. Alternatif olarak cihazınızı, belirli bir sayıda başarısız kimlik doğrulaması girişimi yapıldığında kendi kendisini silmek üzere ayarlama seçeneğiniz de olabilir.

Şifreleme, yedekleme, yama yükleme

Verilerimizi yedeklemek, hepimizin uyması gereken bir kuraldır. Dosyalarınızı bozan veya kilitleyen zararlı bir saldırıya kurban gitmeniz durumunda en azından kurtarma için kullanabileceğiniz yedekleriniz olmalıdır. Şifreleme de küçümsememeniz gereken kritik bir adımdır. Akıllı telefonunuzdaki dosyaları şifrelemek, kötü niyetli kişilere zor zamanlar yaşatarak amaçlarına ulaşmalarını daha güç hâle getirir.

Cihazın güvenle elden çıkarılması

Cihazınızı birine vermek ve hatta satmak isteyebilirsiniz ancak bunu güvenli bir şekilde yapmak için belirli adımları izlemeniz gerekir. Söz konusu adımlar, silmeden önce sürücüyü şifrelemeden tutun da kullandığınız tüm hizmetlerden çıkış yapmaya kadar pek çok şeyi içerebilir. Durum ne olursa olsun, gizliliğinizi korumak için kapsamlı bir süreç izlemenin kritik önemini göz ardı etmeyin.

Tehlikeli çağrılar ve kimlik avı mesajları

Kimlik avı dolandırıcılıkları her şekilde uygulanabilir. Bunun en popüler yolu e-posta olsa da tek yol kesinlikle bu değildir. Daha önce dolandırıcıların çeşitli kötü amaçlı yazılımlar içerebilen zararlı bağlantılara sahip kısa mesajlar gönderdiği biliniyor. Son zamanlarda kötü niyetli kişiler daha kötü girişimlerde de bulunuyor. Mesela daha önce hiçbir işinizin olmadığı ülkelerden uluslararası çağrılar alabilirsiniz. Bu numarayı geri aradığınızda ise inanılmaz yüksek fiyatlarla ücretlendirilirsiniz, yani böyle bir şey başınıza gelirse geri aramadan önce uzun uzun düşünün.

Kabullenme

Umarız hiçbir zaman güvenlik ihlalleriyle veya hesaplarınıza yönelik saldırılarla uğraşmanız gerekmez. Ama böyle bir ihtimali kabullenmek size fayda sağlayacaktır. Hazırlıklı olmak asla kötü bir şey değildir.