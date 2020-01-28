Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Honor MagicWatch 2; 1,39 inçlik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Akıllı telefona bluetooth ile bağlıyken dâhilî hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları cevaplama ve kolayca arama yapma fırsatı sunan akıllı saat, telefonunuza gelen birçok bildirimi de ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor. Ayrıca koşu, bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve detaylı veri analizi yaparak kullanıcıya profesyonel tavsiyelerde bulunuyor. Bununla birlikte Huawei TruSleep 2.0 teknolojisini barındıran cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunabiliyor. Stres seviyesini ölçebilen ve yüksek seviyeler tespit ettiğinde egzersiz önerileri sunan MagicWatch 2, 14 güne kadar pil ömrü sunuyor.