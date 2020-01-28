Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’de 750 noktada ve Hepsiburada, Teknosa, D&R, Amazon, Turkcell, APR, MediaMarkt, Vodafone ve Trendyol gibi mağazalarda tüketiciyle buluşan Anker, beş kategoride tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Eufy markası altında hane yaşamında konfora yönelik teknolojiler geliştiren Anker, ROAV markasıyla inovasyonu araç içine taşıyan teknolojiler sunuyor. Projeksiyon sistemlerinin bir sonraki nesli gibi görülen Nebula markasıyla hem ev içi eğlence hem de ofislerde dijital dönüşüm için olmazsa olmaz ürünler yer alıyor. Soundcore markası ile kaliteli bir ses deneyimini rekabetçi bir fiyat performansı ile sunan kablosuz ses teknolojileri geliştiren Anker, özellikle şarj teknolojileri ve akıllı yaşam aksesuarlarında yaptığı inovasyonlarla adından söz ettiriyor.