Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital’in verilerine göre geçen yıl e-ticarette yapılan harcama tutarı artarken, alınan ürün sayısında düşüş yaşandı. Bu kapsamda e-Ticaret sitelerinden yapılan ortalama sipariş tutarı 267 TL’ye çıkarken kullanıcıların web sitelerinde geçirdiği günlük ortalama süre 5 saate yaklaştı. Alışverişler ise en çok pazar günleri saat 16.00’dan sonra yapıldı. Ayrıca e-Ticaret’te satış rakamlarını artırmak isteyen markalar geçen yıl çok sayıda kampanyaya imza attı. Bu kapsamda geçen yıl 530 bin kampanya düzenlendi. Kampanyalarla ilgili yine geçen yıl gönderilen e-Posta sayısı ise 10 milyara ulaştı.

Mobil ilk sırada

Geçen yıl sayfa ziyaretleri ağırlıklı olarak mobil aracılığıyla yapıldı. Bu kapsamda 2017’de yüzde 65 olan mobilden yapılan sayfa ziyaretleri geçen yıl yüzde 75’e çıktı. Mobili, yüzde 23 oranıyla desktop ve yüzde 2 oranla tablet takip etti.