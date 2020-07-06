Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ankara'nın bir astronot tarafından çekilen fotoğrafını yayınladı. NASA, Twitter'dan yaptığı paylaşıma "Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara" notunu düştü.

"UZAYDAN PARILDAYAN TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA"

Paylaşılan fotoğrafı, "Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara" ve "Türkiye'nin başkenti, iç içe geçmiş şehir şebekesi ve otoyollar ile aydınlatılmış. Daha yakından bak" notuyla paylaştı.

NASA'nın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve çok sayıda beğeni aldı.