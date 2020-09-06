Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Turkcell, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından belirlenen bulut güvenlik standardı ISO/IEC 27017:2015'i Türkiye’de almaya hak kazanan ilk ve tek şirket oldu. Turkcell’in kurumsal müşterilerine bulut hizmetleri sunduğu yeni nesil veri merkezleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi IS0 27001 ve Tier 3 uluslararası sertifikasyonlarına da sahip.

Veri merkezleri için bugüne kadar iki milyar TL’ye yakın yatırım yaptıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diyerek dünya standartlarındaki veri merkezilerimize yatırım yaparken bir yandan da bu veriler sayesinde katma değerli çözümler sunmak için çalışıyoruz. Kurumlarımızın dijitalleşme yolcuğuna eşlik ettiğimiz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile eşsiz altyapımız üzerinden uçtan uca çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.