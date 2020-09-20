Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Roman gibi Avrupa'nın en önemli ekipleriyle iş birliği anlaşmasına imza atan firma Türkiye'de Galatasaray'ın ardından geçtiğimiz aylarda Trabzonspor ile anlaşmaya varmıştı. Socios'un CEO'su Alexandre Dreyfus önümüzdeki aylarda Türkiye'de başka takımlarla da anlaşmalar yapacaklarını belirterek "Birçok kulüp, kurduğumuz bu küresel ağa katılmak istiyor. Kulüplerin ekosistemimize katılmaları taraftarları için de çok faydalı olacaktır. Kurduğumuz platform, spor takımlarının taraftarlarına seslerini duyurma ve etkileşim kurma imkânı sağlayarak 'Taraftar Token' çıkarmasına imkân tanıyan bir ekosistem. Taraftarlar, kulüplerin taraftarlarla ilgili meselelerinde söz hakkına sahip olabilir ve oy verebilirler. Gol atıldığında çalacak müzikten, oyuncuların yolculuk ettiği otobüslerin tasarımına kadar pek çok farklı konuda söz sahibi olabilirsiniz. Bizim işimiz kulüpler için yeni bir gelir kaynağı oluşturmaktan çok daha fazlası. Almanya veya Fransa'daki Türk taraftarlar artık tuttuğu takımların yönetimine doğrudan mobil uygulamalarından katılabilirler. Bu aynı zamanda kulüplerin yeni taraftarlar edinmesi ve birbirleriyle rekabet etmeleri, daha fazla katılım sunmaları için bir araçtır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni anlaşmalara imza atarak Türk takımlarına 100 milyon TL'lik gelir sağlamayı hedefliyoruz" dedi.