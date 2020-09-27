Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

¥ Realme Watch: Çinli Realme’nin yeni akıllı saati Realme Watch, Türkiye’de satışa çıktı. 1,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Realme Watch’ta 100 farklı saat arayüzü bulunuyor. Kalp atış hızı, oksijen takibi ve uyku takibi yapabilen saat, su içme hatırlatıcısı, meditasyon ve hava durumu gibi özelliklere sahip. Ayrıca saatte 14 farklı spor modu yer alıyor. Bataryası normal kullanımda 7-9 gün, güç tasarrufu modunda ise 20 gün boyunca kullanılabiliyor. Fiyatı: 599 TL

¥ COOLFAST: Konyalı sağlık çalışanı Emine Baran tarafından tasarlanan Giyilebilir Dezenfektan Saat COOL FAST, sağlık çalışanları ve öğrenciler başta olmak üzere herkese hitap ediyor. Çin’de düzenlenen ve dünyanın en prestijli uluslararası tasarım yarışmalarından birisi olan Design Intelligence Award’da finale kalan saatte bir kişinin günlük yüzey ve el hijyenini sağlamaya yeterli 30-35 ml’lik dezenfektan haznesi bulunuyor. Saat yüzeye dokunmadan önce dezenfektan püskürtüyor. Yakın zamanda piyasaya çıkacak saatin fiyatının 20-25 TL olması bekleniyor.

¥ TCL Movetime 40SX: Çinli TCL'nin akıllı saati Movetime 40SX, ilaç saati, doktor randevusu veya diğer aktiviteleri hatırlatıyor, aile büyüklerinin ne kadar süre hareketsiz kaldığını bildiriyor. Aile büyüğü düştüğünde ya da yolunu kaybettiğinde onlara kolayca ulaşılmasını sağlıyor. Ayrıca özelleştirilebilir güvenli bölgeler belirleyerek bu alandan çıkıldığında bildirim gönderiyor ve konum geçmişiyle nerede oldukları takip edilebiliyor. Fiyatı: 1.499 TL.

¥ Oppo Watch: Oppo’nun ilk akıllı saat modeli olma özelliği taşıyan Oppo Watch, iki farklı modelle satışa sunuluyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alan ürünün 41 mm olan modelinde 1,6 inç, 46 mm olan modelinde ise 1,91 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Oppo, şarj konusunda da kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. 41 mm olan modelinde 300 mAh, 46 mm olan modelinde ise 430 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Tek şarjla 36 saate kadar, güç tasarruf modunda ise 21 güne kadar kullanım sunuyor. Oppo Watch’ın 41 mm olan modeli 1.799 TL, 46 mm olan modeli ise 2.299 TL'den satışa çıktı.

¥ Apple Watch Series 6: Apple yeni akıllı saati Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. Watch S6’nın en çok dikkat çeken özelliği V02max ölçümü. Kandaki oksijeni anlık olarak ölçen Watch S6, Covid-19 döneminde nefes darlığı ve astım gibi semptomları hızlıca fark edebiliyor. Sağlık ve fitness özelliklerinin yanı sıra uyku izleme, otomatik el yıkama algılama özelliklerine sahip saat ebeveyn takibi özelliği de sunuyor. Family Setup özelliği sayesinde aileler çocuklarının lokasyonunu ve iMessage’la kimlerle konuştuklarını takip edebilecek. Apple Watch Series 6’nın fiyatı: 3.799 TL.