Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp'ın sesli ve görüntülü arama özelliğinin web sürümüne de geleceği iddia edilmişti. WhatsApp Web'de yapılan bir güncelleme, sesli ve görüntülü arama özelliğinin artık çok yakında olduğunu gösteriyor.

WhatsApp Web "2.2043.7" versiyonuna yükseltildi. Kaynak kodları ise yaklaşan sesli ve görüntü arama özelliği ile ilgili yeni detayları gözler önüne serdi. Yapılan güncellemeye göre kullanıcılar, WhatsApp Web'de arama yaparken iki farklı görüntü ile karşılaşacaklar gibi duruyor. Özellik muhtemelen birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak.

WhatsApp, şu ana dek bu özellikle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak WhatsApp Web'in her yeni sürümü, bu özelliğin biraz daha hazır olduğunu gösteriyor. Şirket muhtemelen, daha fazla vakit kaybetmeden görüntülü ve sesli arama özelliğini WhatsApp Web'e sunacak.