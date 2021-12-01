Türkiye Gazetesi

Sene başında içerik oluşturuculara 'soru-cevap' özelliğini sunan TikTok, böylece takipçiler ile iletişimi artırmayı hedeflemişti. Bu özellikle birlikte içerik oluşturucuları takipçilerine çeşitli sorular yöneltip, onlardan aldıkları cevaplarla sosyal ortam kurabiliyorlardı.

TikTok, bu beğenilen özelliği bir süre sonra yayından çekti. Şimdi ise daha fazla seçenekle tekrardan platforma dahil edildi.

SORU-CEVAP ÖZELLİĞİNE YENİLİK

Sosyal Medya Danışmanı Matt Navarra, twitter hesabından bu özelliğin bazı yeniliklerle geri döndüğü haberini verdi. Kullanıcılar artık soru-cevap özelliğinin profillerinde görünür halde olup olmayacağını seçebilecekler. Bunun yanı sıra, yöneltilen sorulara kimlerin cevap verebileceğini de seçme imkanına sahip olacaklar.

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