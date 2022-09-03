Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, akıllı ev aletleri, akıllı mutfaklar, cep telefonları, bilgisayarların sergilendiği fuarda Samsung, Vestel, Arçelik, LG, Bosch, Grundig, Huawei, Asus, TCL, Nokia, Siemens, Electrolux gibi markalar yeni teknolojilerini sergiliyor. Özellikle Vestel, Arçelik ve Grundig yeni tek-nolojilerini büyük alanlarda görücüye çıkarıyor. Yapay zekâ ve IoT ürünlerin dikkat çeken fuara sürdürülebilir, tasarruflu ürünlerin yanı sıra katlanabilir bilgisayar ve akıllı gözlükler damgasını vurdu.

KATLANABİLİR BİLGİSAYAR

Asus katlanabilir dizüstü bilgisayarı Zenbook 17 Fold OLED’i İFA’da tanıttı. 17.3 inçlik 2.5K dokunmatik OLED ekran katlandığı zaman iki adet 12.5 inçlik Full HD ekrana dönüşüyor. Bilgisayarda fiziksel klavye yerine sanal klavyeye yer verilmiş. Açıldığı zaman ise bluetooth klavye ile işlerinize devam edebiliyorsunuz.

5,2 LİTRE TASARRUF SAĞLIYOR

Beko fuarda SaveWater teknolojisini öne çıkarıyor. SaveWater teknolojisiyle tasarlanan kurutma makinesinin su tankında, çamaşır makinesinin su girişine bağlı bir boşaltma sistemi bulunuyor. Kurutma makinesi her çalıştırıldığında su tankında 5,2 litreye kadar su topluyor. Tankta biriken suyun doğrudan çamaşır makinesine verilmesiyle her yıkamada 5,2 litreye kadar su tasarrufu sağlanıyor. SaveWater bulaşık makineleri ise son durulama suyunu biriktirerek bir sonraki yıkama çevriminin başında kullanmaya imkân tanıyor.

GİYİLEBİLİR EKRANLAR

TCL, IFA 2022 kapsamında NXTWEAR S giyilebilir ekran gözlükleri için geliştirdiği yeni özellikleri açıkladı. Geniş ve sinematik bir izleme deneyimi, çift 1080p Micro OLED ekran, ön ve düzeltme lensler sunan giyilebilir ekranlar, iş ile ev arasındaki yolculukları, uçakla yapılan seyahatleri, kişisel sinema deneyimini ve özel ofisleri yeniden dönüştürmeyi hedefliyor.

OYUNCAKLAR BEYAZ EŞYADA

LG Electronics (LG), Almanya’nın ünlü oyuncak üreticisi PLAYMOBIL iş birliğiyle oluşturduğu LG temalı özel bir oyuncak koleksiyonunu tanıttı. Sevimli yeni figürler ve oyuncak cihazlar gelecek yıldan itibaren satışa sunulacak.

YEMEK TARİFİ VEREN ROBOT

Bosch’un pişirme fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Cookit kullanıcıları, favori yemek tariflerini Home Connect uygulamasındaki yeni bir özellik sayesinde e-Posta veya mesajlaşma uygulamaları yoluyla paylaşabiliyor. Cihazlar ve dijital servisler arasında bağlantı kuran Smart Kitchen Dock teknolojisi ise kullanıcının fırını kullanma geçmişi ve kişisel tercihlerine göre tavsiyeler verebiliyor. BSH’nin yeni alt donduruculu No Frost buzdolabı da içinde bulunan malzemelere göre yeni tarifler öneren fonksiyonu ile gereksiz alıverişin ve gıda israfının da önüne geçmeye hazırlanıyor.

AVRUPALI İZLEYİCİYİ ORTAK PLATFORMDA BULUŞTURACAK

Sharp, Toshiba ve Daewoo ile iş birliği yapan Vestel, uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. IFA Berlin’de ABD merkezli Xperi Holding ile iş birliği anlaşması imzalandı. Buna göre Xperi iştiraklerinden TİVo, Vestel’in ürettiği televizyonlarıyla kullanıcıya sunulacak. TİVo platformunun yer aldığı akıllı TV’ler, 2023 yılında Avrupa’da satışa sunulmasının hemen ardından Türkiye’ye gelecek. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, TİVo platformunu Xperi ile birlikte geliştireceklerini belirterek, “Ülkemizde TV pazarının lideri, Avrupa’da ise pazarın ilk 3 oyuncusundan biriyiz. Kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunmak adına TİVo OS’nin Avrupa’da yaygınlaşmasını sağlamak üzere kurduğumuz bu iş ortaklığını IFA gibi sektörümüzün en önemli etkinliklerinden birinde duyurmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.

BSH, sürdürülebilir ve akıllı ürünlerini İFA'da sergiliyor Tüketici deneyimi yolculuğu, yapay zekâ, dijital olgunluk ve nesnelerin interneti gibi fonksiyonların desteğini alan BSH, Berlin’de düzenlenen IFA’da sürdürülebilir ve akıllı ürünlerini sergiliyor.

IFA, Berlin'de açıldı! Buzdolabı yumurta pişirirken klima fatura hesaplayacak Sürdürülebilir ve enerji tasarruflu ürünlerin damgasını vurduğu fuarda Vestel yumurta pişiren buzdolabı, fatura hesaplayan klima, yerli batarya ve pil çözümleriyle dikkatleri üzerine çekti.