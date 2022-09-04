Türkiye Gazetesi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 5 günde 650 bin kişinin gezdiği Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde Türksat standı büyük ilgi görüyor. Türksat standında 4B uydusunun küçük ölçekli prototipi de sergilenirken, Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TEKNOFEST'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

ÇOCUKLARA UYDULARIN NE OLDUĞUNU ANLATMAK İSTEDİK"

Türksat'ın uydu, kablo ve bilişim alanında hizmet verdiğini anlatan Ertok, "Türksat, Türkiye'nin haberleşme uydu operatörü. Standımızda ağırlıklı olarak uydu teknolojilerinde yaptığımız hizmetlerle alakalı konsept oluşturduk. Çocuklara bahsettiğimiz uyduların ne olduğunu, nasıl bir sistem olduğunu, neler yaptığını anlatmak istedik" dedi.

UÇUŞ MODELİNİN TESTLERİ BAŞLADI

Türkiye, son olarak 19 Aralık 2021'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile Cape Canevral/ABD'den Türksat 5B uydusunu uzaya göndermiş, 14 Haziran 2022 Salı günü ise uydu hizmete alınmıştı. Ertok, 5 haberleşme uyduları bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda 2 uydumuzu fırlattık, bunları hizmete aldık. Bundan sonraki hedefimiz, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A. Ankara'da TUSAŞ'taki uzay sistemleri entegrasyon tesisinde uçuş modelinin testleri başladı. Artık uzaya göndereceğimiz modelden bahsediyoruz. Hazırlıklar tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl içinde uydumuzu uzaya göndermeyi hedefliyoruz."

Türksat 6A'nın yapım çalışmaları Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi

"BU ÖLÇEKTE BİR UYDUYU İLK DEFA ÜRETİYORUZ"

Türksat 6A uydusunun kendileri ve Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Ertok, "Türkiye'nin en büyük AR-GE projelerinden birisi. Haberleşme uydusunu ilk defa üretiyoruz biz. Bu ölçekte bir uyduyu ilk defa üretiyoruz. Proje 2015 yılında başladı. Aradan geçen yıllarda birçok model üretildi. Doğrulanarak geldi. Artık son aşamasındayız" dedi.

"Fırlatmayla ilgili sözleşmeleri yaptık" diyen Ertok şu ifadeleri kullandı: "İnşallah önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi haberleşme uydumuzu uzaya göndererek filomuza dahil edeceğiz. Böylece Türksat, 6 uyduyu aynı anda işleten bir operatör olacak. Bu, dünya sıralamasında da önemli bir adım olacak."

Türksat 5A ve 5B de 2021 yılında Space X tarafından uzaya gönderilmişti

SPACE X TARAFINDAN FIRLATILACAK

Öte yandan, daha önce yaptığı açıklamada Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat AŞ'nin sorumluluğunda olduğunu bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space X firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı" ifadelerini kullanmıştı.

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