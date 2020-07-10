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Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
10.07.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek."
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,
717074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/717074.aspx
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