Anadolu Ajansı
Almanya, Brezilya'yı mağlup etti
Almanya, Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya'yı mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti.
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Almanya, Brezilya'yı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Almanya organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Brezilya ilk yenilgisini yaşadı.
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Salon: Ankara
Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay)
Almanya: Straube, Timmer, Cekulaev, Kindermann, Jatzko, Strubbe (Nestler, Kohn, Weske, Alsmeier, Weitzel, Pfeffer)
Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Roberta (Marcelle, Natinha, Kisy, Macris, Diana, Helena, Tainara)
Setler: 26-24, 28-26, 15-25, 19-25, 16-14
Süre: 144 dakika
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