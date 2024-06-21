3 bacaklı kuzu şaşkınlığı! Gören bir daha bakıyor, nedenini anlamaya çalışıyor

Yozgat'ta nadir görülen bir olay yaşandı. Besicilikle uğraşan Muharrem Yalçın'a ait kuzulardan biri 3 bacaklı olarak dünyaya geldi. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Yalçın, bu durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvanlara uygulanan yanlış aşı politikasına bağladı

Yozgat'ta Mehmet Efendi Hulusi Mahallesi’nde besicilikle uğraşan 57 yaşındaki Muharrem Yalçın’ın ahırındaki bir koyun, bugün sabah saat 08.00 sularında sol ön bacağı olmayan 3 ayaklı kuzu dünyaya getirdi.

Uzun zamandır hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını belirten Yalçın, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ve son yıllarda gerçekleşen üç ayaklı, sakat ve ölü hayvan doğumlarının kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Kuzunun ayağı dışında gelişiminin normal olduğunu ifade eden Yalçın, bu durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvanlara uygulanan yanlış aşı politikasından kaynaklandığını iddia etti.

'BU DURUM AŞIDAN KAYNAKLANIYOR'

50 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Yalçın, böyle bir olayın ilk kez başlarına geldiğini söyleyerek, “Bugün sabah koyunum 3 bacaklı kuzuladı. Bu durum bilinmedik aşılardan dolayı oluyor. Aşıları getiriyorlar milletin hayvanına vuruyorlar, sonra da hayvanlar sakat doğuyor. Bizim Yozgat deneme tahtası gibi, bilinmedik aşıları getiriyorlar, vuruyorlar gidiyorlar. Sonra da kiminin buzağısı ölüyor, kiminin de kuzusu böyle sakat oluyor. Çünkü Tarım İl Müdürlüğü de yaptırdığı aşıyı bilmiyor. Bu durum aşıdan kaynaklanıyor. Bu kuzu büyümez böylece kalır elimizde, telef olur, ayağa kalkıp süt bile içemiyor hayvan, ileride ölür bu kuzu. Yazık bizlere, mağdur oluyoruz” dedi.

