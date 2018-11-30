Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 05:36'da merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 4.3 şiddetindeki deprem yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşti.