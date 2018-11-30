Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 05:36'da merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 4.3 şiddetindeki deprem yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşti.
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30.11.2018 - 05:41 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 05:36'da merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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591088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591088.aspx
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