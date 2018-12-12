Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus- Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Çukurova ilçesi Havalimanı çıkışında Ramazan Karaca yönetimindeki 38 SV 811 plakalı otomobil ile Mustafa Türker Özsatıcı idaresindeki 34 BCU 685 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Karaca ile aynı araçtaki Emine Yigen (44), Fındık Yaylacı (44) ve diğer aracın şoförü Özsatıcı yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılardan Karaca ve Yaylacı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emine Yigen Yüreğir Devlet Hastanesi'ne, Özsatıcı ise Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emine Yigen ve Fındık Yaylacı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.