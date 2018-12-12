Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmelerine ait Işıklar Madeni'nde tavandaki kayanın düşmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Işıklar Madeni'nde tavandaki kayanın düşmesi sonucu 11 işçi yaralandı
12.12.2018 - 20:45 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmelerine ait Işıklar Madeni'nde tavandaki kayanın düşmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Etiketler : maden,soma,
593147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593147.aspx
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