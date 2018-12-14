Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"Diyarbakır ili sınırları içerisinde bulunan Dicle Barajı’nda, aşırı yağışlar nedeniyle 13.12.2018 tarihinde dolusavak kapaklarından birinin kopması sonucu gelen akımlara bağlı olarak Dicle Nehri yatağına zorunlu su tahliyesine başlandığı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünce bildirilmiştir. Dicle Barajı’ndan su tahliyesi devam etmekte olup, Dicle Nehri yatakları etrafında bulunan yerleşim birimleri ve bu güzergâhları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları, muhtemel can ve mal kaybının yaşanmaması için daha dikkatli olmaları gerekmektedir."
Batman Valiliğinden, kopan baraj kapağı sonrasında vatandaşlara uyarı
14.12.2018 - 20:14 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dicle Barajı’nda aşırı yağan yağmur nedeniyle kapaklardan birinin kopması sonucu Batman Valiliğinden uyarı geldi. Uyarıda Dicle Nehri kenarında bulunan vatandaşların dere yatağından uzak durulması gerektiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
Etiketler : batman,dicle barajı,
593464 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593464.aspx
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