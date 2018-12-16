Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya ve Muğla'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya merkez ve batı ilçeleri için daha önce kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını anımsattı. Yağışların son 18 saatte etkili olduğunu belirten Öztürk, "Antalya'nın Kemer Ovacık Mevkisi'ne metrekareye 450, Döşemealtı ilçesine 128, Antalya merkeze 69 kilogram yağış düştü." dedi.

Antalya'nın batı ilçelerindeki yağışın gece yarısından itibaren etkisini azaltacağını dile getiren Öztürk, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar ise Antalya merkez ve Aksu, Serik, Manavgat gibi doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Muğla'da en fazla yağış Ula'ya düştü

Öztürk, Muğla'da da etkili yağışın devam ettiğini bildirdi. Son 18 saatte Ula ilçesinde metrekareye 138, Marmaris ilçesinde 105, Muğla merkezde 58 ve Yatağan'da 52 kilogram yağış düştüğünü aktaran Öztürk, Muğla'da da yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Davut Öztürk, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Diğer yandan, Kesmeboğazı mevkisindeki derenin taşması sonucu restoranı su bastı. Kemer- Gedelme yolu ise yamaçtan düşen kayalar ve toprak nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kemer Belediyesi ekipleri, yolu iş makineleriyle çalışma yaparak, açtı.

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya merkezi ve batı kesimlerini etkileyen sağanak ve gök gürültülü sağanak, bugün öğleden sonra il merkezinde kuvvetini artırdı. Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar Yolu'nu birbirine bağlayan köprü, derenin taşması sonucu araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalar sahili dövdü. Çamur deryasına dönen denizde vatandaşlar dalgalarla selfie çekti.

Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, meteorolojik uyarı süresince teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek, şu ana kadar ciddi bir olay yaşanmadığını söyledi. Kısa, olası su baskınları için ekiplerinin 7/24 görevde olduklarını sözlerine ekledi.

Diğer yandan, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda geziye çıkan 2 doktor, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, “Bölgeye AFAD ve UMKE görevlileri sevk edildi. Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde. Doktorların sağlık durumlarının iyi olduğunu beliyoruz” dedi.

