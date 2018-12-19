Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan gemideki mürettebatın tahliye edileceği öğrenildi.
Şile'de kargo gemisi karaya oturdu
19.12.2018 - 11:05 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu.
Etiketler : şile,kargo gemisi,son dakika,
594189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594189.aspx
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