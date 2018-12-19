Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan gemideki mürettebatın tahliye edileceği öğrenildi.