Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. Gemiden karaya halat sistemi kurulurken, mahsur kalan mürettabat gemiye gönderilen sepetle kurtarılıyor. Şu ana kadar 3 mürettebat kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesi 2 mil  açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet  amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları  yönlendirildi.Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil  açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi  kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır  bekletildi.

Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru  hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar  demirledi.Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun  mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin  bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor  edilmedi.