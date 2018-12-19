Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün uyardığı kar yağışı İstanbul'da başladı. Batı kesimlerde başlayan yağış, bu saatlerde doğu kesimlere de ulaştı. İstanbul Boğazı ve çevresinde de kar yağışı etkili oluyor.

YAĞMUR, YERİNİ KARA BIRAKTI

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan ve gece boyunca devam eden şiddetli yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yer yer su baskınlarına da neden olan yağmur, öğle saatlerinde kentin bazı yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

HER GEÇEN SAAT ETKİSİNİ ARTIRIYOR

İki gündür yağmurun etkili olduğu İstanbul'da Arnavutköy, Beylikdüzü, Sarıyer ve Boğaz çevresinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

TRAFİĞE DİKKAT

Şu anda yüzde 47 olarak İstanbul trafik yoğunlunun yüzde 75 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.