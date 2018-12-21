Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Bakırköy Psikiyatri Merkezi, Psikiyatri Doktoru Ayhan Akcan, bazı programlarda problemli ya da marjinal insanların davranışlarının reyting yaptığını ifade ederek “Diskalifiye olduğunda ve yarışma bittiğinde bu insanlar çok çabuk ruhsal travma boyutunda sıkıntılar yaşayabiliyor” uyarısında bulundu. Özellikle kadın programlarında ve yarışma programlarında bu tür problemli insanların reyting uğruna parlatıldığına dikkat çeken Akcan “Bu insanlar kendilerini kullanılmış gibi hissediyor. Gerçek kişiliğini veya ruhsal travmasını öne çıkarıp bu tarz öfke patlamaları yaşayabiliyor. Kendine veya etrafa zarar verebiliyor, hayvana eziyet edebiliyor ya da madde kullanıyor” dedi. Akcan, yarışma programlarıyla ilgili tavsiyede bulunarak “Bu tür programlarda psikolojik destek birimleri kurulmalı. Reytingi bırakıp kötü örnek olmaması için zamanında müdahale edilmeli. RTÜK, danışmanlık hizmeti aldığına dair belge ister ve bunu mecburi hale getirirse, bu tarz durumların önüne geçilebilir” diye konuştu.

İŞKENCE YAPILAN PAPAĞAN ÖLDÜ!

Murat Özdemir’in işkence ettiği papağandan dün acı haber geldi... Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen papağan, ameliyat edilmişti. Ancak papağan, tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayıp öldü. Uzun süre beslenemediği de tahmin edilen papağanın kesin ölüm sebebi, yapılacak tıbbi incelemenin sonucunda belli olacak.