Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerin yeni gözdesi ekspres, Ankara’daki Irmak İstasyonu’ndan hareket ediyor. 23 yaşındaki Büşra Kaya, Türkiye’yi gezme hayalini Van Gölü Ekspresi sayesinde devam ettirdiğini söylüyor. Kaya “Özellikle üniversite öğrencileri bu yolculuğa mutlaka katılmalı. Hem fantastik hem de konforlu” dedi. Sultan Dalyan ise “3 günlük bir tatil planladık. Van Gölü Ekspresi ile Van’a gideceğiz. Akdamar Adası’nı ziyaret edeceğiz. kedi evi, Muradiye Şelalesi, ve Van kahvaltısını merak ediyoruz” şeklinde konuştu.