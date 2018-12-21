Gençlerin yeni gözdesi ekspres, Ankara’daki Irmak İstasyonu’ndan hareket ediyor. 23 yaşındaki Büşra Kaya, Türkiye’yi gezme hayalini Van Gölü Ekspresi sayesinde devam ettirdiğini söylüyor. Kaya “Özellikle üniversite öğrencileri bu yolculuğa mutlaka katılmalı. Hem fantastik hem de konforlu” dedi. Sultan Dalyan ise “3 günlük bir tatil planladık. Van Gölü Ekspresi ile Van’a gideceğiz. Akdamar Adası’nı ziyaret edeceğiz. kedi evi, Muradiye Şelalesi, ve Van kahvaltısını merak ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yeni moda Van Gölü Ekspresi
21.12.2018 - 07:26 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış aylarında seyahat trendi olan Doğu Ekspresi’yle Kars yolculuğuna Van Gölü Ekspresi de eklendi.
Etiketler : van gölü ekspresi,
594495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594495.aspx
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