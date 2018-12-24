Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden kamyonetin arkasına tutunarak giden bir kişiyi görünce, cep telefonu ile o anları kaydetti. Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin arka kasasına tutunan yaşlı şahıs dakikalarca bu şekilde yolculuk etti. O tehlike anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk yürekli ağza getirdi
24.12.2018 - 20:38 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler : Malatya,yaşam haberleri,
595027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595027.aspx
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