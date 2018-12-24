Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden kamyonetin arkasına tutunarak giden bir kişiyi görünce, cep telefonu ile o anları kaydetti. Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin arka kasasına tutunan yaşlı şahıs dakikalarca bu şekilde yolculuk etti. O tehlike anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.