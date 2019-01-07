Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı (İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.) -2

İstanbul: Çok bulutlu, il geneli aralıklı kar yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu ve kar yağışlı 2

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 6

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı (Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 6