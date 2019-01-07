Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme araçları herhangi bir olumsuzluğa karşı yol kenarlarında hazırda bekletiliyor. Öte yandan, vatandaşların zor durumda kalmaması için İBB ekiplerinin üst geçit ve yaya yollarında tuzlama çalışması yaptığı görüldü.