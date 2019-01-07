İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme araçları herhangi bir olumsuzluğa karşı yol kenarlarında hazırda bekletiliyor. Öte yandan, vatandaşların zor durumda kalmaması için İBB ekiplerinin üst geçit ve yaya yollarında tuzlama çalışması yaptığı görüldü.
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
07.01.2019 - 09:14 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi.
Etiketler : İstanbullular,kar,
597008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597008.aspx
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