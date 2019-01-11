İzmir'de Tire-Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyruklarının olduğu ve bazı araçların mahsur kaldığı belirtilirken, taşkının yaşandığı noktaya çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi.
İzmir'de Tire-Belevi karayolu sel nedeniyle trafiğe kapandı
11.01.2019 - 09:39 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de Tire-Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,sel,tire belevi karayolu,
597692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597692.aspx
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