Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İbrahim Sözen Caddesi'nde durumundan şüphelenilerek kimlik kontrolü yapılan ve üzerinde S.Ç. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı bulunan şahsın, gerçek kimliğinin Murat Azak olduğu belirlendi. Murat Azak’ın GBT sorgusunda 2013 yılında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dini nikahlı eşi Nazlı Aydın’ı öldürmek suçunun yanı sıra 16 ayrı suçtan arandığı arandığı tespit edildi.



Yapılan incelemede şahsın Diyarbakır’da 4 kez silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, basit yaralama, 2 kez reşit olmayanla ilişki, konutta ve eklentisinde yağma, konut dokunulmaz ihlal, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmak, Afyonkarahisar’da 2 kez ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmak, Antalya’da 4 kez hakaret ve sesli yazılı veya görüntülü hakaret olmak üzere toplam 16 ayrı suçtan arandığı, toplam 22 ay hapis, 7 bin TL adli para cezasının olduğu anlaşıldı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli mercilere sevk edilen Murat Azak tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.