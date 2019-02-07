Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Rüzgar, Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa), İç Anadolu’nun güneyinde güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6