Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Rüzgar, Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa), İç Anadolu’nun güneyinde güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6