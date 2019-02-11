Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesinde bulunan Molla Halil Camisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, camide duman çıktığını fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.