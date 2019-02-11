Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesinde bulunan Molla Halil Camisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, camide duman çıktığını fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.
Köyceğiz’de camide yangın çıktı
11.02.2019 - 09:55 | Son Güncelleme: 11.02.2019 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, camide çıkan yangın hasara neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,Köyceğiz,yangın,
603838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603838.aspx
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