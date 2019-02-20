Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisi gösteren sis, özellikle İstanbul Boğazı'nda yeniden etkili olmaya başladı.

Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.



MARMARAY'DA SİS YOĞUNLUĞU

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis altına kalan kentte görüş açısının düşmesiyle trafik yavaşladı. İş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarına akın eden vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Marmaray'da da akşam üzeri sisten dolayı yoğunluk yaşandı.